تداول 27 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، أن إجمالى حركة السفن اليوم الخميس 27 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد سفينتين حاويات، وغادر الميناء 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 6 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات، و3 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.