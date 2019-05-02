تجديد حبس مهندسين بحى غرب مدنية نصر متهمين بالرشوة

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينه نصر، تجديد حبس مهندسين بحي غرب مدينة نصر 15 يوما علي ذمة التحقيقات، في اتهامهم بطلب وتلقي رشوة مالية 50 ألف جنيه مقابل الحصول على تراخيص إدخال المرافق لعدد من العقارات للتغاضي عن مخالفات العقارات بالمناطق التابعة لهم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن ذلك جاء عقب ورود بلاغ من إحدي شركات المقاولات الشهيرة بطلب المتهمين رشوة مالية مقابل تسهيل الحصول على رخصة المرافق وجاء في البلاغ قيام المتهمين طلب مبلغ 20 ألف جنيه مقدم الرشوه.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم طلب وتلقي رشوة مالية بالمخالفة للقانون وذلك حال كونهم موظفين عمومين وكان ذلك بإخلاء بواجبات وظيفته وأداء عمل من أعمال وظيفته للإضرار ألعمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل لديها "حي غرب مدينة نصر".