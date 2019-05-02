تاخر إقلاع 4 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية بمطارات الوصول

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، تاخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وسوء الطقس فى مطارات الوصول.

وأفاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة، أن رحلتي الخطوط السعودية 308 و382 المتجهتا إلى جدة تم تأخرهما ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لهما بسبب كثافة التشغيل التي تشهدها الشركة فى نقل المعتمرين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك عمرة رمضان.

وأضاف المصدر أن رحلة الخطوط الروسية ايرفلوت 401 المتجهة إلى روسيا تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب سوء الأحوال الجوية هناك بمطار الوصول.

وأشار المصدر إلى أن رحلة الخطوط الكويتية 552 المتجهة إلى الكويت تأخرت ساعتين ونصف عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل.

أوضح المصدر أن سلطات المطار لم تتلق أي إخطار من شركات الطيران العاملة بالمطار بالغاء إقلاع رحلاتها لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب، إلى جانب انتظام حركة إقلاع وهبوط رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران وفقا لجدول التشغيل المقرر لها دون تأخير أو إلغاء.