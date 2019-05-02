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تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن لسرقته بـ15 مايو لـ20 يونيو

الخميس، 02 مايو 2019 01:45 م
تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن لسرقته بـ15 مايو لـ20 يونيو محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بـ 15 مايو لسرقته، لجلسة 20 يونيو المقبل لحضور المحامى.
 
صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح عبد الخالق وأمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.
 
وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول، قيام المتهمين "أمال منصور، أحمد سليمان، محمد إسماعيل"، بقتل المجني عليه "سمعان أحمد" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله، بأن استدرجته المتهمة الأولي لمسكن المتهم الثالث ثم أجهزوا عليه بخنق المتهمة الأولى له حال تواجد الثاني والثالث برفقتها بمسرح الجريمة للشد من أزرها قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته، كما سرق المتهمون المبلغ المالي المبين وصفا وقدرا "هاتف محمول، مبلغ أربعة آلاف" المملوكة للمجنى عليه.
 
 
 

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