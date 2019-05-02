video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 03:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد ضبط متهربين من 5.9 مليار جنيه ضرائب فى شهر.. تعرف على العقوبة

الخميس، 02 مايو 2019 01:51 ص
بعد ضبط متهربين من 5.9 مليار جنيه ضرائب فى شهر.. تعرف على العقوبة محكمة - أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط قضايا التهرب الضريبى، ونجحت فى ضبط 5546 قضية فى مجال الضرائب والرسوم خلال شهر بإجمالى 5.9 مليار جنيه.

 

وتنوعت القضايا المضبوطة بين 876 حالة تهرب من سداد الضرائب عامة، و333 حالة تهرب من سداد الضرائب على القيمة المضافة، و177 سيارة خالفت شروط الإعفاء الجمركى، و267 قضية فى مجال الجمارك، و47 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة، و1195 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و727 حالة تحرى مدين ولجان فحص.

 

وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا 5,973 مليار جنيه، فيما تم التصالح فى 988 قضية بإجمالى 7 ملايين و493 ألفًا و918 جنيهًا.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم بالتهرب الضريبى

:

 

يقول أحمد السقا، المحامى، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه، كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة 5.9 مليار جنيه خلال شهر

دولة القانون.. ضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة 5.9 مليار جنيه وتحصيل 218 مليونا من سارقى التيار الكهربائى.. قوات الشرطة تداهم أخطر البؤر الإجرامية وتضبط 15 مطلوبا لحبل المشنقة و3 آلاف قطعة سلاح بينها "جرينوف"

فيديو.. إحباط محاولة تهريب 70 ألف دولار بميناء القاهرة الجوى

فيديو ..احباط تهريب 1650 قرص مخدر عبر مطار القاهرة

صور.. إحباط محاولة تهريب ذخيرة حية وأسلحة بيضاء وسيوف أثرية بمطار القاهرة

عقوبه التهرب الضريبى

التهرب الضريبى

مصلحه الضرائب

أخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
برشلونة ضد ليفربول.. كلوب: مباراة البارسا الأفضل لنا هذا الموسم

برشلونة ضد ليفربول.. كلوب: مباراة البارسا الأفضل لنا هذا الموسم

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

إقالة وزير الدفاع البريطانى على خلفية تسريبات تتعلق بالأمن القومى

إقالة وزير الدفاع البريطانى على خلفية تسريبات تتعلق بالأمن القومى

وزير التموين: استلام 53 ألف طن قمح محلى و 14 مليار للتوريد من المزارعين

وزير التموين: استلام 53 ألف طن قمح محلى و 14 مليار للتوريد من المزارعين

لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة