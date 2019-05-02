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"اليوم السابع " تتسلم جوائز التميز الصحفى فى تغطية قضايا التعليم الفنى

الخميس، 02 مايو 2019 09:04 م
"اليوم السابع " تتسلم جوائز التميز الصحفى فى تغطية قضايا التعليم الفنى هدى زكريا وأحمد جمال ورحمة خليفة وحسن محمد
كتب محمد السيد- تصوير السعودى محمود
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حصد "اليوم السابع" 5 جوائز، فى مسابقة التميز الصحفى فى تغطية قضايا التعليم الفنى والتدريب المهنى،الموسم الثانى ، التى نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين بالتعاون مع برنامج دعم وإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى " TVET  "مصر الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي. 

اليوم السابع يفوز بجوائز التفوق الصحفي (1)

وتم تسليم الجوائز للفائزين خلال حفل أقيم اليوم الخميس بمقر نقابة الصحفيين ، بحضور الدكتور محمد مجاهد ، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني ،   ممثلا  للدكتور مصطفى مدبولى  رئيس مجلس الوزراء ، ومحافظ الدقهلية  الدكتور كمال شاروبيم ، ووفد من الاتحاد الاوروبي وبرنامج اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني وعدد من أعضاء مجلس النقابة منهم الكاتب الصحفي محمد شبانه والكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد . 

اليوم السابع يفوز بجوائز التفوق الصحفي (2)

و تسلم الزميلين أحمد جمال الدين ورحمة خليفة ،  الجائزة الأولى فى صحافة الفيديو عن عمل بعنوان "صناعة الأطراف الصناعية"، فيما تسلمت الزميلة هند مغربى ، الجائزة الثانية فى التحقيق الصحفى عن تحقيق بعنوان "يا حلاوة الأيد الشغالة"، وتسلم الزميل أحمد جمال الدين ، والزميلة هدى زكريا  ،  الجائزة الثالثة فى جائزة التحقيق الصحفى عن تحقيق بعنوان "نماذج ناجحة خرجت من رحم التعليم الفنى".

 

اليوم السابع يفوز بجوائز التفوق الصحفي (3)

كما تسلم الزميل حسن محمد  ، الجائزة الثانية فى جائزة صحافة الفيديو عن عمل بعنوان "ورشة إسراء لتعليم الصم والبكم فن الخياطة "وتسلم الزميل محمد رضا أبو ليلة "صوت الأمة" الجائزة الثانية ،  فى جائزة التغطية الخبرية عن تغطية بعنوان " على أعتاب المصانع المغلقة ببيوت العمال لم تعد عمار ".

اليوم السابع يفوز بجوائز التفوق الصحفي (4)

وخلال الحفل تم اعلان الفنان حكيم ، سفيرا للنوايا الحسنة للتعليم الفني والتدريب المهني لعام 2019  الى جانب  فرقة كاريوكي ، ولاعب المنتخب المصري ونادى الزمالك السابق الكابتن أيمن يونس ، والدكتور جلال زكى  خبير التسويق الاعلامى ، ضمن فريق سفراء النوايا الحسنة ، الى جانب إطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى والتدريب المهني .

 
 
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