الرئيسية أخبار عربية النائب العام السودانى يوجه بالتحقيق فى قضايا فساد بحق مسؤولين سابقين الخميس، 02 مايو 2019 07:16 م الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان كتب أحمد عبد الرحمن إضافة تعليق أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن النائب العام فى السودان وجه بالتحقيق فى قضايا فساد بحق مسؤولين سابقين. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. جنوب السودان ينفى خطف وإعدام معارضين بارزين ثروت الخرباوى: جماعة الإخوان تحاول سرقة مكاسب ثورة السودان للتغيير العربيه النائب العام السودانى تحقيق قضايا فساد الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها "التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى" لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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