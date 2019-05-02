القبض على مسئول مخبز بالمطرية استولى على 990 ألف جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط 124 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة (محافظة القليوبية) لحيازته وتجميعه كميات من الأسماك المملحة والمدخنة قدرها ( 1 طن "رنجة – سردين – فسيخ") مجهولة المصدر ومعبأة داخل براميل وعبوات غير مدون عليها أى بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية، وفقاً لما ورد بتقرير لجنة مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط مالك محل (غير مرخص) لتجارة السلع الأسماك المملحة - بدائرة مركز شرطة بنى سويف (محافظة بنى سويف) لحيازته وتجميعه كميات من الأسماك المملحة قدرها (600 كيلو "سردين – فسيخ") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط أمين عهدة أحد المجمعات الإستهلاكية تابع لشركة المجمعات الإستهلاكية ، بدائرة قسم شرطة مدينة مصر القديمة (محافظة القاهرة) ، لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها ( ألفاً و252 عبوة "جبن - شاى - مشروبات سريعة التحضير - فول") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

ونجحت شرطة التموين فى ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى ، بدائرة قسم شرطة المطرية (محافظة القاهرة) لتلاعبه وإختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء ، وإستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره (990,745 تسعمائة وتسعون ألف وسبعمائة وخمة وأربعون جنيهاً) وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية، أن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً ، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وفى سياق متصل، تمكنت شرطة التموين من ضبط (856) قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط (5) قضايا أسطوانات بوتاجاز، وضبط (3) قضايا دقيق مدعم وأقماح ضبط خلالها (600 كيلو جرام دقيق، وضبط (154) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (5) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية ضبط خلالهما (11290) عبوة سلع غذائية.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط (48) قضية فى مجال الغش الغذائى ضبط خلالها (29,004 أطنان و1820 عبوة سلع ومواد غذائية متنوعة، وضبط (16) قضية فى مجال الغش التجارى ضبط خلالها (11 طن أسمنت وبلاستيك - 180 عبوة عطور - 1435 قطعة أحذية ، أدوات كهربائية ، غيار سيارات – 3450 متر أقمشة.

وجاء من ضمن نتائج الحملات التموينية ضبط (531) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص، وضبط (74) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها ضبط خلالها (8,096 طن لحوم وأسماك، وضبط (19) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، وقضية فى مجال السلع مجهولة المصدر ضبط خلالها (365 قطعة غيار سيارات، وقضية فى مجال الإتجار بالألعاب النارية .. ضبط خلالها (2650 قطعة غيار سيارات".