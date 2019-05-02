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"القاهرة بعيون أولادها".. مسابقة للدعاية عن معالم العاصمة خلال "أمم أفريقيا"

الخميس، 02 مايو 2019 02:41 م
"القاهرة بعيون أولادها".. مسابقة للدعاية عن معالم العاصمة خلال "أمم أفريقيا" أحد معالم القاهرة - أرشيفة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت الإدارة العامة للحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة، عن مسابقة للأفلام القصيرة بعنوان "القاهرة بعيون أولادها" بمناسبة بطولة كاس الأمم الأفريقية لإظهار الجوانب الإيجابية والصور الحضارية للعاصمة والتى سيتم عرضها بالشوارع والميادين الرئيسية من خلال شاشات عرض أثناء فترة إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويوضح "اليوم السابع" قيمة الجوائز التى سيتم توزيعها على الفائزين.
المركز الأول: تبلغ قيمة الجائزة 20 ألف جنيه.
المركز الثانى: تبلغ قيمة الجائزة 15 ألف.
المركز الثالث: تبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف جينه.
توزيع شهادات تقدير لـ10 فائزين بعد المراكز الـثلاثة الأولى.
أخر موعد لتسليم الأعمال 15/5/2019.
للتعرف على شروط لمسابقة "اضغط هنا"
 


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