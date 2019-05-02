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"الصحة" تدعو مليون مواطن ببورسعيد للتسجيل للانتفاع بالتأمين الصحى الشامل

الخميس، 02 مايو 2019 01:00 ص
"الصحة" تدعو مليون مواطن ببورسعيد للتسجيل للانتفاع بالتأمين الصحى الشامل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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دعا الدكتور خالد نورى رئيس هيئة الرعاية الصحة، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، مليون مواطن فى بورسعيد سينتفعون بخدمات التأمين الصحى إلى التسجيل بالوحدات للحصول على الخدمة مع بدء تطبيق التجربة .

 

وقال الدكتور خالد نورى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الدولة ممثلة فى هيئة الرعاية الصحية ستوفر خدمات صحية متميزة للغاية وبدون مقابل وينبغى التسجيل لأى مواطن وأسرته للحصول على الخدمات .

 

وكان الدكتور خالد نورى رئيس هيئة الرعاية الصحية، أكد أن نظام التأمين الصحى الجديد سيجرى تطبيقه فى بورسعيد شهر يوليو المقبل.

 


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