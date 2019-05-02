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الخميس، 02 مايو 2019 04:14 م
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السيطرة على حريق بمحول كهرباء بمنطقة علواية الخولى فى الفيوم

الخميس، 02 مايو 2019 03:30 م
السيطرة على حريق بمحول كهرباء بمنطقة علواية الخولى فى الفيوم سيارة مطافئ-ارشيفية
الفيوم – رباب الجالى
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أخمدت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، حريق نشب بمحول كهرباء بمنطقة علواية الخولى بالصوفى فى مدينة الفيوم، دون حدوث إصابات أو وفيات.

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بورود بلاغ بنشوب حريق بمحول كهرباء بمنطقة علواية الخولى بالصوفى بدائرة القسم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالفيوم، إلى مكان البلاغ، وأخمدت الحريق دون حدوث إصابات أو وفيات، وتبين نشوب الحريق بلوحة المفاتيح الخاصة بمحول كهرباء جهد منخفض (160كيلو وات)، مخصص لتغذية بعض المنازل السكنية والمحال التجارية بنفس المنطقة، نتيجة الأحمال الزائدة وارتفاع درجة حرارة الجو، وتم التنسيق وهندسة كهرباء الفيوم وانتقل مسئولى الإصلاح إلى المكان لإصلاح المحول.

وتحرر محضر بالواقعة، رقم 1712 لسنة 2019م إدارى قسم شرطة ثان الفيوم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.


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