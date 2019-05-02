السيسى يوجه بمواصلة جهود النهوض بمنظومتى التعليم العالى والصحة

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس ، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ، وجه خلال الاجتماع بمواصلة جهود النهوض بمنظومتي التعليم العالي والصحة ، في مصر باعتبارهما في مقدمة أولويات الحكومة، بهدف دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في هذين القطاعين الهامين.

كما وجه الرئيس في هذا الصدد بالقيام بالتنسيق المتكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة ، للاستمرار في التنفيذ الفعال للمبادرات والمشروعات القومية الجاري تنفيذها في المجال الصحي، كمبادرتي إنهاء قوائم الانتظار والقضاء على فيروس "سي"، في ضوء أثرهما المباشر على المواطنين من خلال علاج الحالات الإنسانية الحرجة، وكذلك تخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية.