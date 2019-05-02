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السايس المتهم بقتل ربة منزل بمدينة نصر يمثل جريمته داخل شقتها

الخميس، 02 مايو 2019 02:51 م
السايس المتهم بقتل ربة منزل بمدينة نصر يمثل جريمته داخل شقتها المجنى عليها
كتب كريم صبحى
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قام السايس المتهم بقتل ربة بمدينة نصر بتمثيل جريمته أمام رجال المباحث، حيث وصل تحت حراسة أمنية مشددة وصعد إلى شقة المجنى عليها لتمثيل الجريمة.
 
واعترف المتهم فى التحقيقات، بمرورة بضائقة مالية فقرر سرقة شقة المجنى عليها وطعنها بالسكين، خوفا من افتصاح أمره ثم فر هاربا .
 
وكان قسم شرطة أول مدينة نصر، تلقى بلاغا بالعثورعلى جثة ربة منزل تبلغ من العمر 34 عاما بداخل مسكنها، وبها جروح طعنية متفرقة بالجسم، والعثور على سكين بدورة المياه.
 
بتشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الحادث، وتبين أنه سايس يعمل بالشارع محل سكن المجنى عليها، ومقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أن المجنى عليها طلبت منه تنظيف سيارتها والصعود إلى شقتها عقب ذلك لإعطائه وجبة غذاء وعقب صعوده وفتحها لباب الشقة ثم توجهها لإحضار الوجبة دلف خلفها واستل سكينا من المطبخ وطعنها بأماكن متفرقة واستولى على هاتفى محمول ومبلغ 300 جنيه، أثناء ذلك سمع طرق بباب الشقة فقام بالقفز من الشرفة فسقط على مخزن خلف العقار ونتج عن ذلك إصابته بكسر بالساقين، وأرشد عن المسروقات،  تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

 


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