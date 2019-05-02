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الرى : تعميق المصارف الزراعية فى 8 مليون فدان بالوجهين القبلى والبحرى

الخميس، 02 مايو 2019 04:31 م
الرى : تعميق المصارف الزراعية فى 8 مليون فدان بالوجهين القبلى والبحرى المهندس خالد مدين
كتبت أسماء نصار
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أكد المهندس خالد عبد الرحمن مدين ، رئيس مجلس إدارة  الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، أن استراتيجية الوزارة فى مجال الصرف العام والمكشوف تضمنت إنشاء وتعميق المصارف المكشوفة العامة فى زمام 8 مليون فدان بالوجهين القبلى والبحرى ومناطق الاستصلاح، حيث تم الانتهاء من انشاء مصارف عامة ومكشوفة فى زمام 7,2 مليون فدان وتوسيع وتعميق مصارف عامة ومكشوفة بمناطق الاستصلاح فى زمام 0,8 مليون فدان، بتكلفة إجمالية قدرها 4 مليار و687 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه جارى إعادة توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة وتنفيذ أعمال صناعية مثل الكبارى والهدارات والبدالات

وأوضح مدين،  فى تقرير عرضه على الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه فيما يتعلق بمشروعات الصرف المغطى تضمنت استراتيجية الهيئة تنفيذ زمام قدره 6,4 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى، حيث تم تنفيذ مشروعات صرف مغطى فى 5,998 مليون فدان حتى نهاية  فبراير الماضى باستثمارات اجمالية نحو 4 مليار و 673 مليون جنيه جنيه

وأكد مدين، أن الوزارة ممثلة فى هيئة الصرف تبذل  قصارى جهدها فى تغطية  كافة الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي  ولا تجدي معها أعمال الصيانة حيث تعد تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعي الرأسى نظرا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعي يصل الى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية وكذلك آثارها الايجابية  فى تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة في تمويل تنفيذ هذه المشروعات

وأشار التقرير ، إلى أنه تم تنفيذ أعمال فى مجال معالجة مياه مصرف بحر البقر شملت 22 روبير ثلاثى الأبعاد على طول المسار بمعرفة هيئة المساحة بقيمة 110 ألف جنيه، وكذلك مراجعة واعتماد الدراسة الهيدروليكية للمشروع، حيث يقوم المكتب الاستشاري بدراسة وتصميم أعمال المسار والأعمال الصناعية وإسناد الأعمال الاستشارية والإشراف عليها.

 وأوضح مدين ، أنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الخرسانية بكوبري تقاطع المسار مع محور 30 يونيو وجارى اختبارات تدبيش أسفل كوبرى التقاطع مع المحور، والانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الخرسانية لبربخ تقاطع محور 30 يونيو مع جنابية مصرف الغزلان، بالإضافة إلى تدعيم سحارة الرهاوى أسفل الرياحين الناصرى و البحيرى وخط السكة الحديد بتكلفة 32 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 62%.

 

 

 


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