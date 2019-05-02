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الخارجية الفلسطينية تدين التغول الاستيطانى للاحتلال

الخميس، 02 مايو 2019 10:04 ص
الخارجية الفلسطينية تدين التغول الاستيطانى للاحتلال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
أ ش أ
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عمليات التغول الاستيطانى للاحتلال الإسرائيلى بإقدام المستوطن المتطرف بوعز عيدو على إقامة مبنى استيطانى على بعد مئات الأمتار من قرية الخان الأحمر الفلسطينية المهددة بالهدم والإخلاء، مطالبة مجلس الأمن الدولى بالتدخل الفورى لحماية ما تبقى من مصداقية له عبر ضمان تنفيذ قراراته.
وقالت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم - ان هذا المستوطن هو عضو في مجموعة تضم عددا من المستوطنين من مستوطنات ما يسمى بـ (غلاف القدس) وبشكل خاص مستوطنة معاليه أدوميم، وتأخذ على عاتقها التضييق على الوجود الفلسطيني في مناطق شرق القدس والمنطقة المستهدفة بمشروع استيطاني، وتلاحق تلك المجموعة العنصرية المتطرفة الوجود الفلسطيني في المنطقة الممتدة من شرق القدس المحتلة وحتى الأغوار، بالتعاون مع المنظمة الاستيطانية المعروفة باسم "رجافيم" في إطار هدف واحد وهو محاربة الوجود الفلسطيني في تلك المنطقة والعمل على استصدار قرارات قضائية وعسكرية لطرد المواطنين الفلسطينيين منها.


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