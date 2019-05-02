الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

كتبت هند مختار

أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقرير لتوضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام فى الفترة من 25 إبريل حتى 2 مايو 2019.

وجاء فى التقرير أنه بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من (25 إبريل حتى2 مايو 2019‏)، ونفت كل الوزارات والجهات المعنية صحتها، وجاءت كالتالى:

• اتجاه الحكومة لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان.

• خصخصة قناة السويس لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة.

• حذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية عقب انتهاء شهر رمضان.

• تداول لحوم صينية غير صالحة للاستهلاك بالأسواق.

• تآكل رقعة مصر الزراعية وزيادة تصحر أراضيها.

• انتشار بطيخ أبيض من الداخل ومسرطن بالأسواق.

• إخلاء منطقة الموسكي لصالح مستثمرين أجانب.

• تخفيض مرتبات المعلمين المتعاقدين عام 2019.

• إلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس.

• تشريد 50 ألف عامل بمدابغ جلود مجرى العيون بعد نقل المدابغ للروبيكي.

• توقف العمل بمشروع مدينة المنصورة الجديدة.

• طرح الحكومة 150 مبنى تاريخياً من أصولها غير المستغلة للبيع.

• تحويل حديقة الإسعاف بالإسكندرية إلى جراج للسيارات.