الجيش الليبى يسيطر على السبيعة ويتوجه لقلب طرابلس لتحريرها من الإرهاب

كتب : أحمد جمعة

أعلنت قوات الجيش الوطنى الليبى ، سيطرتها على منطقة السبيعة بالكامل فى ضواحى العاصمة طرابلس ، وبحسب بيان صحفى صادر عن شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش ، أن القوات المسلحة الليبية تخوض اشتباكات عنيفة مع المليشيات المسلحة فى ضواحى طرابلس ، مع كتائب وتشكيلات مسلحة، وذلك بعد إطلاق القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر ، لعملية عسكرية لتحرير طرابلس من المسلحين والإرهابيين فى الرابع من أبريل الماضى.

وقالت شعبة الإعلام الحربي ، أن قوات الجيش الليبي بدأت تتقدم باتجاه قلب العاصمة طرابلس ، بعد استدراج المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والانقضاض عليها.