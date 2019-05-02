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الجيش الليبى يسيطر على السبيعة ويتوجه لقلب طرابلس لتحريرها من الإرهاب

الخميس، 02 مايو 2019 05:50 م
الجيش الليبى يسيطر على السبيعة ويتوجه لقلب طرابلس لتحريرها من الإرهاب القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر
كتب : أحمد جمعة
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أعلنت قوات الجيش الوطنى الليبى ، سيطرتها على منطقة السبيعة بالكامل فى ضواحى العاصمة طرابلس ، وبحسب بيان صحفى صادر عن شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش ، أن القوات المسلحة الليبية تخوض اشتباكات عنيفة مع المليشيات المسلحة فى ضواحى طرابلس ، مع كتائب وتشكيلات مسلحة، وذلك بعد إطلاق القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر ، لعملية عسكرية لتحرير طرابلس من المسلحين والإرهابيين فى الرابع من أبريل الماضى.

وقالت شعبة الإعلام الحربي ، أن قوات الجيش الليبي بدأت تتقدم باتجاه قلب العاصمة طرابلس ، بعد استدراج المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والانقضاض عليها.


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