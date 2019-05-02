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الخميس، 02 مايو 2019 01:14 م
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الجيزة تضخ 27 مليون جنيه لرصف محورى عبد العال 1 والسنترال ببولاق الدكرور

الخميس، 02 مايو 2019 01:06 م
الجيزة تضخ 27 مليون جنيه لرصف محورى عبد العال 1 والسنترال ببولاق الدكرور محافظ الجيزة يتفقد المحاور المرورية الجديدة
كتب سيد الخلفاوى
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تعمل محافظة الجيزة على فتح محاور مرورية جديدة تساهم في تفتيت التكدسات المرورية خاصه فى الأحياء التى تعانى من كثافات سكانية ومرورية عالية.

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إن حى بولاق الدكرور يشهد حاليا أعمال رصف لمحاور مرورية هامة بتكلفة بلغت 27 مليون جنية حيث يجري رصف وتطوير محور ترعه عبد العال 1 وتحويله من شارع ملئ بالمطبات والتعديات والإشغالات والمخلفات إلى محور مرورى هام يصل عرضه إلى 18 م.

مشيرا إلى أن المحور الجارى رصفه بطول 3.5 كم  يربط  بين شارع الملك فيصل والطريق الدائرى مما سيكون له اكبر الاثر فى خفض زمن الرحلة من شارع فيصل الى الدائري من اكثر من 35 دقيقة إلى حوالى 14 دقيقة كما سيتم ربطه بمحور الملك عبدالله إضافة إلى السيولة المرورية المحققة والعائد الاقتصادى من إجرائه بتكلفه قدرها 22 مليون جنيه.

ووجه المحافظ خلال جوله قام بها بحى بولاق الدكرور مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من الأعمال بالشارع والاستعانة بمتخصصين في مجال الطرق لإيجاد حلول جذرية نحو التغطية الموجودة بالشارع ومدي تحملها الكثافات المرورية التى سيشهدها الشارع  وحتي يتم رصفه  طبقاً للمواصفات الفنية والهندسية للطرق مشيراً بضرورة التأكيد علي مقاول الرصف بسرعة رفع مخلفات الرتش الموجودة والقاءها بمحطة المناوله .

كما كلف المحافظ  رئيس حي بولاق الدكرور بأستكمال إزالة كافة التعديات الموجودة علي خطوط التنظيم بالشارع ورفع السيارات الموجودة بحرم الطريق والتنسيق مع الجهات المختصة لنقل أكشاك الكهرباء الموجودة بحرم الطريق وتغطية كابلات الكهرباء وازالة اي معوقات بالشارع .

كما أعلن المحافظ عن رصف شارع السنترال بمنطقة صفط اللبن بطول حوالى 750 متر وتصل تكلفته الى 5 مليون جنيه ليربط بين منطقة كفرطهرمس وصفط اللبن بالطريق الدائرى ليساهم ايضا فى تحقيق السيولة المرورية  فى المنطقة .

ومن جانب اخر حرص المحافظ علي فتح حوار مع المواطنين للاستماع الي شكواهم والتعرف علي ارائهم ومقترحاتهم ووعدهم المحافظ بالعمل علي ايجاد حلول ايجابية لتحسين مستوي الخدمات بالشارع.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والاستاذ ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية  والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والاستاذ أسامه السقعان رئيس حي بولاق الدكرور .

محافظ الجيزة يتفقد المحاور المرورية الجديدة (2)
محافظ الجيزة يتفقد المحاور المرورية الجديدة

 

محافظ الجيزة يتفقد المحاور المرورية الجديدة (3)
محافظ الجيزة يتفقد المحاور المرورية الجديدة

 

 

محافظ الجيزة يتفقد المحاور المرورية الجديدة (4)
محافظ الجيزة يتفقد المحاور المرورية الجديدة

 

 

محافظ الجيزة يتفقد المحاور المرورية الجديدة (5)
محافظ الجيزة يتفقد المحاور المرورية الجديدة

 

 

محافظ الجيزة يتفقد المحاور المرورية الجديدة (6)
محافظ الجيزة يتفقد المحاور المرورية الجديدة

 

 

محافظ الجيزة يتفقد المحاور المرورية الجديدة (1)
محافظ الجيزة يتفقد المحاور المرورية الجديدة

 


 


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