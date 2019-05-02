التعليم تنشر نماذج استرشادية فى الكيمياء لطلاب الصف الأول الثانوى

كتب محمود طه حسين

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نماذج استرشادية إضافية لمادة الكيمياء لطلاب الصف الأول الثانوى العام قبل انطلاق امتحان مايو الإلكترونى 19 مايو الجارى.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بالإضافة للفيديو الاسترشادى المنشور ، سوف ننشر يومياً أمثلة إضافية في مواد مختلفة ، لإلقاء الضوء بشكل آخر على كيفية التعامل مع نمط الأسئلة الجديدة، وأوضحت أنه كذلك سوف نتيح هذه الأمثلة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الفكرة ليست ما إذا كان السؤال المستخدم من الترم الأول أو الثاني، وإنما المثال يشرح كيف نختار الإجابة الصحيحة وكيف نفكر في الإجابة. الهدف ليس في المحتوى وإنما في طريقة التفكير وتحليل السؤال. وبالتالي لا يجب أن يتوقع الطالب اننا نعطيه نموذجاً للإمتحان نفسه بل نقدم طريقة للتفكر.