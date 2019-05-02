وكان الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن قد أكد - في وقت سابق - أن ميليشيات الحوثي استولت على أحد المستودعات في الحديدة وحولته إلى مخزن أسلحة، مشيرا إلى أن قوات التحالف نفذت ضربات جوية على تلك المخازن بعد منتصف الليل، حرصاً على سلامة المدنيين ودمرتها دون وقوع أي إصابات بشرية.