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الخميس، 02 مايو 2019 01:12 م
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الاحتلال الإسرائيلى يفرض حظر التجول جنوب نابلس

الخميس، 02 مايو 2019 01:01 م
الاحتلال الإسرائيلى يفرض حظر التجول جنوب نابلس الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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استنفرت قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قرية حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، اليوم الخميس، فى أعقاب إصابة مستوطن، وشددت من إجراءاتها وسط ما يشبه حالة فرض حظر للتجول، بعد أن أجبرت أصحاب المحلات على إغلاق محلاتهم.

 

وقالت مصادر فلسطينية إن شابا فلسطينيا رشق سيارة أحد المستوطنين بالحجارة ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة، فيما هرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال إلى المكان.

 


وتحدثت المصادر عن فرار الشاب، وقالت مصادر إسرائيلية إن ما جرى فى قرية حوارة هو "محاولة طعن فاشلة لأحد المستوطنين، حيث حاول شاب فلسطينى فى العشرينات من العمر طعن المستوطن".

 


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