اكتشاف آثار للكوكايين فى الروبيان بأنهار مقاطعة سافوك ببريطانيا

كتب محمد جمال

كشفت دراسة علمية أجرها علماء فى بريطانيا عن وجود آثار لمادة الكوكايين فى الروبيان الذى يعيش فى أنهار بمقاطعة سافوك.

وفحص العلماء فى جامعة كينجز كوليدج فى لندن، بالتعاون مع جامعة سافوك، 15 موقعاً مختلفاً فى أنهار سافوك.

وعثر العلماء على مادة الكوكايين فى الروبيان، وذلك فى جميع العينات التى تم اختبارها، فضلاً عن مواد مخدرة أخرى مثل الكتامين، ووصف الباحثون النتيجة بأنها "مفاجئة".

وقال البروفيسور نيك بورى، من جامعة سافوك حسبما ذكرت شبكة "بى بى سى" ،أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث حول ما إذا كان هذا الكوكايين منتشرا فقط فى الروبيان الموجود فى سافوك، أم على نطاق أوسع فى بريطانيا وخارجها".

وأضاف بوري: "لقد جذبت قضية الصحة البيئية الكثير من الاهتمام فى الفترة الأخيرة بسبب التحديات المرتبطة بتغير المناخ والتلوث الناتج عن تراكم النفايات البلاستيكية ،ومع ذلك، فإن تأثير التلوث الكيميائى غير المرئى - مثل المخدرات - على البيئة، يحتاج إلى مزيد من البحث والاهتمام فى بريطانيا".

وعمد الباحثون إلى جمع العينات من أنهار ألدى وبوكس ودبين وجيبينج ووافينى فى سافوك ،وأكدت نتائج الاختبارات وجود آثار لمبيدات حشرية وأدوية فى الروبيان بشكل كبير ،ونشرت نتائج هذه الدراسة فى مجلة "البيئة الدولية".

وأكد الدكتور ليون بارون، من جامعة كينجز كوليدج فى لندن: "إن العثور على هذه المواد المخدرة يعتبر أمرا مفاجئا." وأضاف "نتوقع حدوث ذلك فى المدن مثل لندن، لكن ليس فى مقاطعات ريفية".

وختم بالقول إن وجود مبيدات حشرية محظورة منذ وقت طويل فى بريطانيا فى الروبيان يعتبر تحدياً كبيراً، لأن مصادر هذه المبيدات لا تزال غير واضحة.