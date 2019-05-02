video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اكتشاف آثار للكوكايين فى الروبيان بأنهار مقاطعة سافوك ببريطانيا

الخميس، 02 مايو 2019 01:40 م
اكتشاف آثار للكوكايين فى الروبيان بأنهار مقاطعة سافوك ببريطانيا الروبيان
كتب محمد جمال
إضافة تعليق

كشفت دراسة علمية أجرها علماء فى بريطانيا عن وجود آثار لمادة الكوكايين فى الروبيان الذى يعيش فى أنهار بمقاطعة سافوك.

 

وفحص العلماء فى جامعة كينجز كوليدج فى لندن، بالتعاون مع جامعة سافوك، 15 موقعاً مختلفاً فى أنهار سافوك.

 

وعثر العلماء على مادة الكوكايين فى الروبيان، وذلك فى جميع العينات التى تم اختبارها، فضلاً عن مواد مخدرة أخرى مثل الكتامين، ووصف الباحثون النتيجة بأنها "مفاجئة".

 

وقال البروفيسور نيك بورى، من جامعة سافوك حسبما ذكرت شبكة "بى بى سى"  ،أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث حول ما إذا كان هذا الكوكايين منتشرا فقط فى الروبيان الموجود فى سافوك، أم على نطاق أوسع فى بريطانيا وخارجها".

 

وأضاف بوري: "لقد جذبت قضية الصحة البيئية الكثير من الاهتمام فى الفترة الأخيرة بسبب التحديات المرتبطة بتغير المناخ والتلوث الناتج عن تراكم النفايات البلاستيكية ،ومع ذلك، فإن تأثير التلوث الكيميائى غير المرئى - مثل المخدرات - على البيئة، يحتاج إلى مزيد من البحث والاهتمام فى بريطانيا".

 

وعمد الباحثون إلى جمع العينات من أنهار ألدى وبوكس ودبين وجيبينج ووافينى فى سافوك ،وأكدت نتائج الاختبارات وجود آثار لمبيدات حشرية وأدوية فى الروبيان بشكل كبير ،ونشرت نتائج هذه الدراسة فى مجلة "البيئة الدولية".

 

وأكد الدكتور ليون بارون، من جامعة كينجز كوليدج فى لندن: "إن العثور على هذه المواد المخدرة يعتبر أمرا مفاجئا." وأضاف "نتوقع حدوث ذلك فى المدن مثل لندن، لكن ليس فى مقاطعات ريفية".

 

وختم بالقول إن وجود مبيدات حشرية محظورة منذ وقت طويل فى بريطانيا فى الروبيان يعتبر تحدياً كبيراً، لأن مصادر هذه المبيدات لا تزال غير واضحة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة بريطانية تعين 5 كلاب لتخفيض التوتر عند الطلاب أثناء الامتحانات

الروبيان

بريطانيا

كوكايين

أخبار بريطانيا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة