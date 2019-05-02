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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 02 مايو 2019 11:43 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه بمواصلة جهود النهوض بمنظومتى التعليم العالى والصحة.

1
 

السيسى يوجه بمواصلة جهود النهوض بمنظومتى التعليم العالى والصحة

2
 

وكالة "فيتش" تتوقع نمو اقتصاد مصر بـ5.4% خلال 2019 / 2020

3
 

رئيس الوزراء: نستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى تدريجيا لـ8% بحلول عام 2022

4
 

وزير التعليم يطمئن طلاب أولى ثانوى: غالبية الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط

5
 

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة فى اتجاه القلعة لمدة 3 أيام للصيانة

6
 

هبوط أسعار الذهب 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 609 جنيها للجرام

7
 

الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. أبرزها تخفيف أحمال الكهرباء فى رمضان

8
 

الأرصاد: غدا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 30 درجة

9
 

مؤمن زكريا ينتظم في مران الأهلي..ويؤدي برنامج تأهيلي

10
 

تضاؤل فرص على غزال فى الانضمام لقائمة المنتخب قبل امم افريقيا 2019

 

 


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مؤمن زكريا

أسعار الذهب

السيسى

مجلس الوزراء




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