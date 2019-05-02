اعترافات عاطل: تاجرت فى الأستروكس عشان عليه إقبال اكتر من الحشيش

كتب عبد الله محمود

"فضلت الاتجار فى مخدر الأستروكس لانخفاض سعرة وزيادة الإقبال عليه من قبل المتعاطين"،.. بهذه الكلمات اعترف "وائل.ع" 26 سنة عاطل، بعد القبض عليه فى المطرية متلبسا ببيع مخدر الأستروكس فى الشارع وبحوزته كيلو جرام من المخدر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم بجلب وتوزيع مخدر الأستروكس بأنه استهدف من وراء تجارته المجرمة جمع المال وتحقيق أرباح كبيرة.

وقال العاطل إنه اتخذ من دائرة قسم شرطة المرج مكانا له لترويج المواد المخدرة، مضيفا لفشله فى الحصول على وظيفة تدر له دخلا معقولا بأجر كبير.

وأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس، العاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ترويج المواد المخدرة، وحيازته كيلو من الأستروكس.

وبدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة فى القبض على "وائل.ع" 26 سنة عاطل، سبق اتهامه فى قضايا حيازة مخدرات، ومقيم بالمطربة، وبحوزته، كمية كبيرة من المواد المخدرة، قبل توزيعها بمنطقة باامطربة، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه في قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة.