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اشتباكات بين الأمن الإيرانى ومتظاهرين صودرت أموالهم شرق البلاد

الخميس، 02 مايو 2019 03:26 م
اشتباكات بين الأمن الإيرانى ومتظاهرين صودرت أموالهم شرق البلاد إيران
أ ش أ
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس بوقوع اشتباكات فى مدينة مشهد، شمال شرق إيران، بين متظاهرين إيرانيين صودرت أموالهم من قبل مؤسسة "شانديز" الحكومية وقوات الأمن الداخلي.

 

وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث"، إن الاشتباكات وقعت بسبب عدم استجابة المؤسسة لمطالب الناس بدفع أموالهم التى أودعوها منذ سنوات بهدف الحصول على فوائد.


يذكر أن ، تلك التظاهرات تستمر منذ سنوات أمام مؤسسة شانديز وعشرات المؤسسات المالية والاستثمارية الأخرى التابعة للحكومة أو الحرس الثورى ، حيث تمت مصادرة أموال المودعين ولم يتم دفع أية فوائد لهم بحجة إفلاس المؤسسات .

 

 


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