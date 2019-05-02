استقالة وزير العدل القبرصى بعد حالة من الغضب بسبب سلسلة جرائم قتل

رويترز

استقال وزير العدل القبرصى اليوم الخميس وسط غضب عام من أسلوب تعامل الشرطة مع اختفاء أجنبيات وقعن ضحايا فيما يبدو لسفاح لم ترصد الشرطة جرائمه على مدى نحو ثلاثة أعوام.

وعثر على أربع نساء مقتولات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كانت جثثهن ملقاة فى ثلاثة مواقع غربى العاصمة نيقوسيا. ويجرى التحقيق فى اختفاء ثلاث أخريات منهن طفلتان فى السادسة والثامنة من العمر.

واحتجز ضابط فى الجيش يبلغ من العمر 35 عاما تقول الشرطة إنه اعترف بقتل سبع نساء بعد أن تواصل معهن على أحد مواقع المواعدة على الإنترنت.

وقال وزير العدل إيوناس نيكولاو، الذى تشرف وزارته على خدمات الشرطة، فى تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس بعد اجتماع مع الرئيس نيكوس أناستاسياديس "أبلغت رئيس الجمهورية أننى سأستقيل لأسباب حساسة سياسيا".

وعبر الرئيس فى بيان عن "حزنه العميق" لقبول استقالة نيكولاو الذى وصفه بأنه واحد من أقرب مساعديه.

وواجهت الشرطة القبرصية انتقادات شديدة لكيفية تعاملها مع كل حالة فى جرائم تبين لاحقا مدى جسامتها عندما عثر سياح بالصدفة يوم 14 أبريل نيسان على جثة مقيدة فى نفق منجم غمرته مياه الأمطار الغزيرة.

وكانت تلك الضحية هى الفلبينية مارى روز توبورسيو (39 عاما)، وهى الوحيدة التى تعرفت الشرطة على هويتها من النساء الأربع التى تم اكتشاف جثثهن منذ ذلك الحين. وكانت قد اختفت مع ابنتها سييرا البالغة من العمر ست سنوات فى مايو أيار من العام الماضي.

وعندما أبلغ ذووها عن اختفائها قالت لهم الشرطة أنها ربما عبرت مع ابنتها الجزء الشمالى من الجزيرة المقسمة.