"إعداد المستشار القانونى".. دورة تدريبية فى جامعة أسيوط

أسيوط - محمود عجمى

افتتح الدكتور شحاتة غريب شلقامى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، دورة إعداد المستشار القانونى، والذي ينظمه مركز تسويق الخدمات بالجامعة بالتعاون مع مركز حقوق الإنسان، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة .

وصرح "شلقامى"، بأن تنظيم تلك الدورات تأتى بهدف إعداد محكم من مختلف الفئات من طلبة وخريجين وشرائح المجتمع من مختلف التخصصات والمجالات وذلك وفقاً لأحدث التقنيات وفق معايير الجودة الشاملة بما يسهم فى تحقيق عدالة ناجزة وتلبية احتياجات المجتمع .

وألقى المحاضرة الافتتاحية الدكتور شحاتة غريب شلقامى بصفته أستاذاً للقانون المدني بكلية الحقوق، واستكمل الدكتور ناصر عثمان الأستاذ المساعد بقسم القانون الخاص ووكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث محاضرات الدورة .