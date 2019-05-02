وقال القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية جوي هود - أثناء حفل إطلاق البرنامج، نقلته قناة (الإخبارية) العراقية - أن المطارات هي البوابات إلى العالم، وأن هذا البرنامج التعاوني لن يقوم بتحسين وضع سلامة المسافرين العراقيين فحسب، بل سيعزز قدرة العراق على جذب المستثمرين الأجانب وتوسيع الروابط التجارية العالمية وتشجيع النمو الاقتصادي.

وفي السياق، اجتمع مسؤولون من الطيران المدني العراقي ومطار بغداد الدولي ومطار البصرة الدولي ومطار أربيل الدولي، لمناقشة كيفية تنفيذ البرنامج ومواصلة تعزيز الأمن في المطارات العراقية لاستيفاء المعايير الدولية.