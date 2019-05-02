أولياء أمور طلاب بالقناطر يشكون: امتحان العلوم به أسئلة من خارج المنهج

القليوبية - إبراهيم سالم

اشتكى أولياء أمور الطلاب بالصف الإعدادي بمدرسة حسن أبو بكر الرسمية للغات بالقناطر الخيرية، من تضمن امتحان العلوم أسئلة من خارج المنهج بامتحانات نهاية العام الدراسي 2018-2019.

حيث تضمنت أجزاء من خارج المنهج، إلى جانب وضع أسئلة لجزء ملغي من المنهج، وهو ما أثار حفيظة الأهالي وتقدموا بشكاوى لإدراة القناطر الخيرية التعليمية مطالبين بالتحقيق فى مدى مطابقة الامتحان لمعايير وزارة التربية والتعليم وتوجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وشكى أولياء الأمور من تدهور الحالة النفسية للطلاب خاصة الطلاب المتفوقين.

وأوضح أولياء الأمور أنه تم إعداد تقرير مفصل عن الامتحان أعده أحد المتخصصين، وأكد خلاله أن أسئلة الامتحان تضمنت مصطلحا من الصف الثاني الثانوي وهو origin، وغير مناسب لطلاب الصف الأول الإعدادي مما أربك الطلاب وضيع عليهم الإجابة، إلى جانب أن كل سؤال يحتوي على جزيئات للمستويات العليا للتفكير ولا تراعي المستويات المختلفة لجميع الطلاب كما أوضح التقرير الذي تم إعداده عن طريق أولياء الأمور أن أحد الأسئلة استخدم الأسماء التجارية للمواد الكيميائية وهذه الأسماء لا يعرفها طلبة الصف الأول الإعدادي وإنما يدرسها طلبة الصف الثاني الثانوي فى الوحدة الثانية بالفصل الدراسي الثاني.

ومن ناحيتها قالت السيدة أمل فهمي، رئيس مجلس الأباء بمدرسة حسن أبو بكر الرسمية التجريبية بالقناطر الخيرية، أن ما حدث بامتحان مادة العلوم للصف الأول الإعدادي يعد مهزلة حقيقية، ولابد من التحقيق الفوري بها، ومسائلة واضع الامتحان الذي تضمن أجزاء من مناهج أخري كالصف الثالث الإعدادي، إلى جانب سؤال عن جزء ملغي بالمنهج.

وتساءلت "فهمي"، "من المسؤول عن مهزلة امتحان العلوم للصف الأول الإعدادي، وهل ضمير من وضع الامتحان راضي على اللي حصل في أولادنا وما أصابهم من إحباط وانكسار وضياع تعبهم في تيرم كان كله جرى في جرى، ونقاط في الامتحان من خارج المنهج، والغريب أنه استعان بنقاط تم إلغائها لتزيد الطين بلة".

وأوضحت، أنه سوف يتم تقديم شكوى جماعية كمحاولة لاسترجاع حق أبنائهم، وأيضا للتدخل السريع والحكم على مستوى الامتحان، وهل كان على مستوى الطلاب أم لا، بالإضافة إلى مهزلة تسريب الامتحان التي مازالت مستمرة منذ أعوام ووجدنا امتحان اللغة العربية والدين بأيدى بعض الطلبة قبل دخول اللجنة وقبل بدء الامتحان، و أكدت أمل فهمي رئيس مجلس الأباء بالمدرسة أنه تم التواصل مع أولياء الأمور لإرسال الاسم ورقم البطاقة الشخصية على صفحة مجلس الأباء بمدرسة حسن أبو بكر الرسمية التجريبية بالقناطر الخيرية على موقع التواصل الاجتماعي فى فيس بوك ليتم تفعيل الشكوى.

واختتمت أمل فهمى كلامها بمطالبة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى ووكيل الوزارة بالقليويبة السيد طه عجلان بالتدخل لإجراء تحقيق شفاف حول امتحان الساينس بالقليوبية لاسيما وأنه تواترت أخبار الخميس عن أن امتحان الساينس لرابعة وخامسة ابتدائي شابته نفس العيوب وتسائلت ما سر الساينس هذا العام بالذات؟؟

ومن ناحيته أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن الامتحان موحد على عدد من الإدارات التعليمية وهي شرق شبرا الخيمة وغرب شبرا الخيمة، والقناطر الخيرية التعليمية، مشيرا إلى أنه سيتم التحقيق علي الفور في الموضوع من خلال تشكيل لجنة من إدارة القناطر الخيرية التعليمية والمديرية للتحقيق في الموضوع.

وأضاف "عجلان" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه على الأباء التوجه على الفور لمديرية التربية والتعليم فى بنها، وعرض الأمر وسيتم على الفور سرعة البت فيه لحصول كل صاحب حق على حقه، وحتى لا يضيع حق الطلاب إن كانوا لهم الحق لمتابعة دراستهم فيما بعد وحتى لا يصابوا بالإنكسار والإحباط.