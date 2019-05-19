69.8 % نسبة حضور طلاب الوادى الجديد فى امتحان العربي بالتابلت

أعلنت حنان مجدى نائبة محافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، أن نسبة 69.8 % من طلبة وطالبات محافظة الوادى الجديد، نجحوا فى أداء امتحان اللغة العربية بنظام التابلت بينما أدى 30 % بنظام الورقى.

أكدت حنان، أنه فى إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، جرى تفقد غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، وذلك لمتابعة الجاهزية والاستعدادات لامتحانات الصف الأول الثانوى الذين يؤدون الامتحانات بالنظام الالكترونى الجديد (التابلت)، وجرى التواصل مع جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة من خلال سكايب .

أضافت، خلال تفقدها لمدارس "نجيب محفوظ الثانوية" بنات، ومدرسة "السادات الثانوية العسكرية"، "مدرسة باريس" الثانوية المشتركة، نجاح 1335 طالب وطالبة من إجمالى 1767 فى أداء الامتحان بالنظام الالكترونى الجديد بعدد 21 لجنة، كما أدى 431 طالب وطالبة بنظام الامتحان الورقى، حيث شهدت عدد 4 لجان فقط من تعذر دخول الطلاب على الامتحان الالكترونى.

ولفتت ، إلى أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام، الذى يؤدى طلابها والبالغ عددهم 1767 طالب وطالبة على مستوى المحافظة موزعين على 25 لجنة الكترونى وعدد 2 لجنة ورقي.