574 مليونا و792 ألف جنيه إجمالى موازنة المؤسسة العلاجية فى 2019/ 2020

كتب - محمود حسين

اعتمدت لجنة الشؤون الصحية فى مجلس النواب، الموازنة المقدرة للمؤسسة العلاجية، البالغة 574 مليونا و792 ألف جنيه، منها 415 مليونا و212 ألف جنيه للتكاليف والمصروفات.

كانت اللجنة قد واصلت فى اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/ 2020 الخاصة بقطاعات الصحة والسكان. وذلك فى إطار مناقشة المجلس لمشروع الموازنة العامة للدولة، تمهيدا لاعتمادها وبدء سريانها مع بداية السنة المالية الجديدة.

وبحسب موازنة المؤسسة، فقد بلغ بند الأعباء والخسائر 24 مليونا و200 ألف جنيه، وبند الاستخدامات الاستثمارية 61 مليونا و800 ألف جنيه، إضافة إلى 97 مليونا و780 ألف جنيه للتحويلات الرأسمالية، و159 مليونا و580 ألف جنيه لجملة الاستخدامات الاستثمارية.