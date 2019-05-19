5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

كتب إبراهيم قاسم

يقع على عاتق قطاع شئون المحاكم بوزارة العدل العديد من المسئوليات والمهام المسندة اليها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وجمهور المتقاضين فى جميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.

وبسبب أهمية تنفيذ الأحكام التى تصدرها المحاكم تم انشاء الإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات التنفيذ بالمحاكم والتى تختص دون غيرها بعدد من الاختصاصات وهى:

1- الإشراف والتفتيش الدورى الشهرى – وكذا تفتيش مفاجئ الوزارة على أعمال العاملين بإدارات التنفيذ بالمحاكم الابتدائية بكافة محاكم الجمهورية.

2 - إعداد تقارير دورية شهرية على أعمال تلك الإدارات ومراجعتها والتأشير قرين الملاحظات والتنبيهات والمخالفات وتنفيذ تعليمات الوزارة.

3 - فحص وتحقيق كافة المذكرات والشكاوى التى تقدم ضد العاملين بتلك الإدارات وعرضها على الرئاسة لإصدار قرارات بشأنها.

4 - متابعة تنفيذ الأحكام التى تقدم لإدارات التنفيذ بالمحاكم الابتدائية وإعداد إحصائيات شهرية بعدد الأحكام التى نفذت وعدد الأحكام التى لم تنفذ وأسباب عدم تنفيذها أو إرجاء تنفيذها وإعداد تقرير سنوى يوضح نسبة ماتم تنفيذه من أحكام وما لم ينفذ وأسباب ذلك واثبات كافة الحلول لتذليل العقبات المادية والأمنية والقانونية وصولاً لسرعة انجاز كافة الأحكام.

5 - الرد على كافة الاستفسارات والاستشارات القانونية التى ترد للإدارة من كبار المعاونين والمعاونين الأول ومقدمى الشكاوى من المواطنين أو وكلائهم المحامين.