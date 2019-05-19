وكيل الصحه بالدقهلية :1848 كشف في قافلة تمي الأمديد المجانية

الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية اليوم قافلة طبية مجانية بقرية ابو داود السباخ التابعة لمركز تمي الأمديد شارك فيها 11 عيادات شملت 2 باطنة، 2 أطفال ،1جراحة ، 1 تنظيم أسرة ،1 نسا ،1 جلدية،1 أسنان ،بالإضافة إلى معمل التحاليل.

وصرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية قامت بالكشف على 1848 متردد شملت أقسام ،باطنة361، أطفال 375، عظام234 ،أنف وأذن 145، تنظيم أسرة 89، جلدية 143، أسنان 74، معمل الدم 240، معمل الطفيليات 95، موجات صوتية وعادية 128، كشف مبكر عن الضغط والسكر 118، وتم صرف 125 صنف علاج، كما تم إحالة 31 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج .

ومن جانبه أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية في مختلف مراكز ومدن المحافظة والوصول بالخدمه الطبية والرعاية الصحيه إلى المواطنين في أماكن إقامتهم لتخفيف الأعباء الصحية والمالية عن كاهلهم وذلك في إطار اهتمام الدولة والمحافظة بملف الصحة باعتباره مشروعاً قوميا .