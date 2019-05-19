وزير الإعلام اليمنى يحذر من الأثار المترتبة على سيطرة الحوثيين على أجزاء من البلاد

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حذر وزير الإعلام اليمنى معمر الاريانى من الاثار المترتبة على استمرار سيطرة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على أجزاء من اليمن، مؤكداً بأن تلك الاثار لن تقتصر على اليمن فقط ولكنها ستمتد إلى الإقليم والعالم.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن وزير الإعلام اليمنى فى حديثه خلال الندوة التى أقامها المعهد الملكى للدفاع والأمن ( روسى ) فى العاصمة البريطانية لندن ،اليوم السبت، بحضور عضو البرلمان البريطانى ووزير الدولة السابق اليستر بيرت وعدد كبير من الصحفيين والباحثين والمهتمين بالشأن اليمني" أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق فى اليمن ما لم تتخلى الميليشيا الحوثية الانقلابية عن مشروعها الطائفى وإيمانها بالحق الإلهى للحكم وتترك السلاح وتؤمن بأن امتلاكه حق حصرى للدولة".



ولفت الإريانى إلى خطورة عمليات تجنيد الأطفال التى تقوم به الميليشيا على مستقبل التعايش المجتمعى والسلم الأهلي..مؤكداً بأن الميليشيا الحوثية تعمل على تجنيد خمسين ألف طفل حسب معلومات مؤكدة ومرصودة لدى الحكومة..مشيراً الى ان المليشيا قامت بتحويل المدارس الى مراكز للاستقطاب والتجنيد ، الأمر الذى يظهر مخططات الميليشيا فى تمزيق المجتمع اليمنى ويشكل خطراً على مستقبل هؤلاء الأطفال وينسف أى جهود لعملية السلام..واصفاً ما يحدث بالقنبلة الموقوتة التى تهدد مستقبل اليمن والإقليم .



وتطرق الاريانى إلى موضوع زراعة الألغام التى قامت بها الميليشيا خلال السنوات الماضية من عمر الانقلاب وحتى الان والتى يزيد عددها حسب التقديرات عن مليون لغم مهددةً حياة المدنيين وممتلكاتهم خاصة وان الميليشيا الانقلابية تقوم بزراعة الالغام دون خرائط وخاصة فى المناطق التى تنسحب منها تحت ضغط قوات الجيش الوطنى والتحالف.



وجدد وزير الاعلام التأكيد على عزم واصرار الشرعية الدستورية لليمن على الوصول الى السلام الشامل والعادل الذى ينشده أبناء الشعب اليمني..مطالباً المجتمع الدولى وكافة المنظمات الدولية المعنية الضغط على الميليشيا الانقلابية لوقف ممارساتها التى تفخخ مستقبل اليمن واليمنيين وتمس امن الإقليم والعالم.