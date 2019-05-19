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وزيرة السياحة تزور السائحين وتصطحب مجموعة في جولة بمنطقة الأهرامات عقب حادث الجيزة

الأحد، 19 مايو 2019 11:38 م
وزيرة السياحة تزور السائحين وتصطحب مجموعة في جولة بمنطقة الأهرامات عقب حادث الجيزة وزيرة السياحة مع السائحين
كتبت آمال رسلان
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توجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى مستشفى الهرم، مساء اليوم، لزيارة مجموعة مِن السائحين من دولة جنوب أفريقيا، الذين تعرضوا لإصابات طفيفة جراء الحادث الذى وقع اليوم بالجيزة، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من عمل كافة المساعدات المطلوبة.
 
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جولة وزيرة السياحة
 
 
وقامت وزيرة السياحة ومحافظ الجيزة باصطحاب مجموعة منهم في جولة بمنطقة الأهرامات وأبو الهول والبانوراما، وذلك بحضورأشرف محيى الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، واستمعوا منه إلى شرح للمنطقة، والتقطوا الصور التذكارية.
 
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جانب من الجولة
 

وبعد انتهاء الجولة قامت الوزيرة والمحافظ باصطحاب المجموعة الى الفندق في حضور سفير دولة جنوب أفريقيا بالقاهرة لمقابلة باقي الفوج السياحي، حتى غادر معظمهم من مطار القاهرة على رحلتهم التي كان مقرر لها مساء اليوم.

 
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جانب من جولة وزيرة السياحة
 

وزيرة السياحة مع السياح

وزيرة السياحة مع السياح

 


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