"نيويورك تايمز": ترامب يخطط للعفو عن جنود أمريكيين متهمين أو مدانين فى جرائم حرب

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كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب طلب "تحضيرا فوريا للأوراق اللازمة" للإعفاء عن عدد من أفراد الجيش الأمريكى المتهمين أو المدانين فى جرائم حرب، بينها عدة قضايا بارزة بالقتل أو محاولة القتل أو تدنيس جثة.

وذكرت الصحيفة - فى تقرير خاص على موقعها الإلكترونى أمس السبت نقلا عن مسؤولين أمريكيين اثنين لم تذكر أسمائهما - أن موعد طلب ترامب للأوراق يشير إلى أنه يدرس العفو عن هؤلاء الرجال فى عيد يوم الذكرى الأمريكى (28 مايو الجاري(.



وأضافت الصحيفة أن الطلبات تضمنت رئيس العمليات الخاصة لسلاح مشاة البحرية إدوارد جالاجير، والذى من المقرر أن يمثل أمام المحكمة خلال الأسابيع المقبلة لمواجهة اتهامات بإطلاق النار على مدنيين غير مسلحين وقتل أسير من العدو بسكين أثناء خدمته فى العراق.



وأشارت الصحيفة إلى أن الطلبات تتضمن - كذلك - قضية أحد المتعاقدين من شركة (بلاكوتر) الأمنية الخاصة الذى تم إدانته مؤخرا بإطلاق نار فتاك لمجموعة من العراقيين غير المسلحين فى 2007، وقضية ماثيو جولستين من القوات الخاصة الأمريكية فى قتل أفغانى غير مسلح عام 2010، وقضية مجموعة من قناصة قوات المارينز المتهمين بالتبول على جثة مقاتل طالبانى ميت.



وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين - الذين تحدثوا شرط عدم الكشف عن هوياتهم لأنه غير مصرح لهم التحدث علنا فى ذلك الشأن - قالوا إنهم لا يعلموا إذا كان هناك المزيد من الجنود السابقين ضمن طلبات ترامب للعفو الرئاسي.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكرى أمريكى بارز القول إن البيت الأبيض أرسل الطلبات - يوم /الجمعة/ الماضى - إلى مكتب مدعى العفو بوزارة العدل الأمريكية، والذى أخطر بدوره الفروع العسكرية المعنية.



وأوضحت الصحيفة أن ملفات العفو تتضمن معلومات خلفية عن المتهمين وتفاصيل عن جرائمهم، كما قد تحتوى العديد منها على خطابات تصف حجم التعديلات التى أجراها المتهم أو المدان بعد جرائمه.



وقال المسؤول العسكرى إن رغم استغراق تجميع ملفات العفو عدة شهور، إلا أن وزارة العدل شددت على أن تنتهى كل الملفات قبل عطلة يوم الذكرى الأمريكي، لأن ترامب يخطط للعفو على الرجال فى ذلك الحين