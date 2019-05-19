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نائب جمهورى يدعو لعزل ترامب من منصبه ويتهم وزير العدل بتضليل العامة

الأحد، 19 مايو 2019 01:05 م
نائب جمهورى يدعو لعزل ترامب من منصبه ويتهم وزير العدل بتضليل العامة النائب الجمهورى جاستن أماش
كتب محمد تهامى زكى
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دعا النائب الجمهورى جاستن أماش، نائب ولاية ميشيجان، لعزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعد انخراطه فى سلوكيات وأخطاء تستوجب عزله.

 

وقال أماش، خلال عدة تغريدات عبر حسابه على تويتر: "لم يقرأ تقرير مولر سوى عدد قليل من أعضاء الكونجرس، التقرير حدد عدة أمثلة لسلوكيات تُطابق جميع عناصر عرقلة سير العدالة"، مضيفا: "بلا شك كان من الممكن توجيه اتهامات مبنية على هذه الدلائل لأى شخص غير الرئيس الأمريكى".

 

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وأضاف أماش: "تقرير مولر يكشف أن الرئيس ترمب انخرط فى أفعال محددة وبنمط من السلوكيات التى تستوجب العزل"، مشددا أنه وبموجب الدستور الأمريكى، فإن الرئيس سيعزل من منصبه على الإقالة والإدانة بتهمة الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم العالية والجنح".

 

واتهم أماش، وزير العدل الأمريكى، بتضليل العامة عمدا بشأن مضمون تقرير المدعى الخاص "روبرت مولر" المتعلق بـتدخل روسيا المزعوم لدعم فوز ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

 

وكان ترامب، تعهد بعدم السماح بالنشر الكامل "لتقرير مولر" المحقق الأمريكى الخاص روبرت مولر بشأن مزاعم التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية.

 

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