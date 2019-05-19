مطران شبرا الخيمة: القس مقار سعد لم أسمع عنة شكوى خلال 24 ىسنة فى خدمته

القليوبية إبراهيم سالم

قال نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، خلال ترأسه القداس الإلهى بكنيسة مارمرقس المنشية شبرا الخيمة، إنه جاء قاطعا رحلته العلاجية بالولايات المتحدة الأمريكية لكى يتقبل العزاء فى نياحة القس مقار سعد، الذي توفى الإثنين الماضى على يد خادمه، مشيرا إلى أن المسيح يجول يصنع خيرا والكاهن أيضا كان يجول بكل حب وحياته كلها خدمة لكل أحد تحت أى ظروف وهكذا يسدد كل احتياجات لكل شخص.

وأضاف الأنبا مرقص خلال كلمته بالقداس الإلهى، أن عمل الكاهن عمل صعب ومرهق ولا يعرف الكاهن الراحة لاجل كل شعبا، موجها كلمة للقص مقار سعد "اجتمعنا من أجل أن نقول لأبونا مقار جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعى وأخيرا وضع لك إكليل البر"، مشيرا إلى أنه لم يسمع عنة شكوى خلال 24 ىسنة فى خدمتة ولا كاهن ولا شعب فكان أمينا.

وتابع، "أبونا مقار أعرفه من سنين عديدة وأنا بنفسى جلست بنفسى وسألت عنه وكان كل الشعب يحبه، وكان أبونا مقار كاهن نشيط وخادم بذل فى كل خدمته وكان مدبر فى كل أمور الكنيسة وناجح فى خدمة مدارس الأحد".

وكان قد أمر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة الجزئية، تجديد حبس"كمال.ش" خادم كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل الأب مقار سعد كاهن الكنيسة بثلاث طلقات نارية بالرأس .

وكان المتهم اعترف أمام المستشار أحمد البلتاجى رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بإرتكابه للواقعة، ووجهت له النيابة العامة تهمتى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح نارى غير مرخص، وطلقات نارية، وأمرت بحبسه.

وتلقى لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة، من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مارى مرقس بمنطقة الوحدة العربية دائرة القسم، بوجود إطلاق أعيرة نارية، ومتوفى داخل الكنيسة.