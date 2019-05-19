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مصلحة الجوازات توفر تيسيرات عديدة لكبار السن وذوى الإعاقة فى رمضان (صور)

الأحد، 19 مايو 2019 11:58 ص
مصلحة الجوازات توفر تيسيرات عديدة لكبار السن وذوى الإعاقة فى رمضان (صور) مصلحة الجوازات توفر تيسيرات للكبار والمرضى
كتب - محمود عبد الراضى
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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل على المواطنين، وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.

ووجهت الإدارة جانبا من جهودها لتوفير تسهيلات للواطنين، خاصة المرضى وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، عبر رصد الحالات الإنسانية بين المترددين على كل الأقسام التابعة للمصلحة، ومساعدتهم فى إنجاز الخدمات التى يحتاجونها، مع مراعاة حالاتهم الصحية وظروفهم الخاصة.

واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عددا من المواطنين، جميعهم من كبار السن والمرضى وذوى الإعاقة وغير القادرين على الحركة، فى مقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم بغرض استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

تيسرات-للمواطنين
 

 

كبار-السن-بالجوازات
 

 

مساعدة-المرضى
 

 

مساعدة-سيدة
 

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