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مسؤول سابق بالاستخبارات الأمريكية يحذر من محاكمة داعشيين فى بريطانيا

الأحد، 19 مايو 2019 03:39 م
مسؤول سابق بالاستخبارات الأمريكية يحذر من محاكمة داعشيين فى بريطانيا الإرهابيان المنتميان إلى تنظيم داعش
كتبت - إيمان حنا
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حذر دوجلاس وايز، المسؤول السابق فى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سى آى إيه)، من السماح لعضوين فى خلية "بيتلز" التابعة لتنظيم داعش الإرهابى، بالمثول أمام محكمة فى لندن، معتبرا مثولهما للقضاء البريطانى "كارثة ذات أبعاد واسعة"، بحسب صحيفة ديلى ميل.

وكان نشطاء قد طالبوا بمثول المتهميْن أمام المحاكم البريطانية، غير أن المسؤول السابق فى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، دوجلاس وايز، حذر من أنهما سيسعيان لتحويل محبسهما إلى "منبر" يبثّان من خلاله الأيديولوجية الإجرامية لداعش. متابعا: "أعتقد أن إعادتهما إلى بريطانيا ستكون بمثابة كارثة ذات أبعاد واسعة، لأن الأمر سيتحول إلى مسرحية إعلامية".

وأضاف المسؤول الأمنى الأمريكى: "سيُحوّل المحامون الأمر إلى مسرحية، والادعاء سيجعله مادة إعلامية، سيكون أمرًا سيئاً للغاية بالنسبة لبريطانيا، ولأفراد أسر الضحايا خاصة". وبدورها قالت "ديلى ميل" إن "كوتى والشيخ" يشتبه فى انتمائهما لخلية "بيتلز"، التى كان يقودها البريطانى محمد أموازى، المعروف بـ"الجهادى جون"، الذى قُتل فى سوريا خلال العام 2015 فى ضربة جوية لطائرة أمريكية من دون طيار. لافتة إلى أن كوتى والشيخ أُسِرا من القوات الكردية فى يناير2018، ومُحتجزان الآن شرقى سوريا.

وجردت الحكومة البريطانية المتهمين من الجنسية، وتطالب بتسليمهما إلى الولايات المتحدة للمحاكمة. ويعتقد "وايز" أن المتهمين يجب أن يُحاكما فى سوريا أو العراق، إذ من المتوقع أن يُواجها عقوبة الإعدام حالة إدانتهما، ووصف المحاكم الكردية بأنها "نظام قضائى رائع عندما يتعلّق الأمر بالمتطرّفين، أو يتم تسليمهما إلى الحكومة العراقية، التى ستعدمهما".


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