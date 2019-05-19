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محكمة أرمينية تفرج عن الرئيس السابق "كوشاريان" المتهم بانتهاك الدستور

الأحد، 19 مايو 2019 12:00 ص
محكمة أرمينية تفرج عن الرئيس السابق "كوشاريان" المتهم بانتهاك الدستور روبرت كوشاريان رئيس أرمينيا السابق
يرفان /أ ش أ/
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أفرجت محكمة فى أرمينيا، السبت، عن الرئيس السابق روبرت كوشاريان بضمان شخصى مع استمرار محاكمته بتهمة انتهاك دستور البلاد.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن كوشاريان - المسجون منذ شهر ديسمبر الماضى - يحاكم بتهمة إصدار أوامر بتنفيذ حملة شرطية ضد متظاهرين عام 2008، أسفرت - آنذاك - عن مصرع ثمانية متظاهرين علاوة على اثنين من رجال الشرطة.

وكانت هذه المظاهرات قد اندلعت احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية التى أسفرت عن إزاحة كوشاريان من منصب الرئاسة وتعيين سراج ساركسيان خليفة له.

 


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