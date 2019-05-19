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محكمة أرمينية تطلق سراح الرئيس السابق كوتشاريان بكفالة لحين محاكمته

الأحد، 19 مايو 2019 08:34 ص
محكمة أرمينية تطلق سراح الرئيس السابق كوتشاريان بكفالة لحين محاكمته الرئيس الأرمينى السابق روبرت كوتشاريان
رويترز
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قالت وسائل إعلام محلية إن محكمة فى أرمينيا قضت يوم السبت بإطلاق سراح الرئيس السابق روبرت كوتشاريان بكفالة لحين محاكمته.

واعتُقل كوتشاريان (64 عاما) فى يوليو بعد احتجاجات سلمية، أطاحت بسيرج سركسيان حليفه السابق الذى حل محله، وجاءت بزعيم المعارضة نيكول باشينيان رئيسا للوزراء.

واتهم كوتشاريان، الذى كان رئيسا فى الفترة بين عامى 1998 و2008، بمخالفة القانون عندما فرض حالة الطوارئ فى مارس 2008 بعد انتخابات شهدت نزاعا. وقُتل 10 أشخاص على الأقل فى اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.

وأُطلق سراح كوتشاريان بكفالة قدرها مليون درام أرمينى (2000 دولار أمريكى) وإذا جرت إدانته سيُحكم عليه بالسجن لفترة قد تصل إلى 15 عاما.

 

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