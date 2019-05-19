محافظ كفرالشيخ إنشاء وتنفيذ 5 كبارى بقيمة 6.8 مليون جنيه

كفر الشيخ_ محمد سليمان

قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، جاري إنشاء وتنفيذ 5 كبارى بقيمة 6.8 مليون جنيه ،منها كوبري عتريس، على ترعة القضابة بمدينة دسوق بتكلفة قدرها 2.8 مليون جنيه، مؤكداً انه يتابع الأعمال بالكوبرى بشكل يومى والتى تسير بشكل منتظم لتشغيله فى موعده المقرر بنهاية يونيو المقبل، بعد أن تم توفير اعتماد مالي إضافي لصالح عمليات إنشاء الكوبري لإستئناف الأعمال بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.

وأشار محافظ كفرالشيخ، بحسب بيان صحفى ، أنه سيتم انشاء 160مقبرة ضمن مشروع تقسيم وتوسيع مقابر مدينة بيلا ، بحوض علوان نمرة 132بمساحة اجمالية 1572م2 أملاك دولة بمدينة بيلا.

كما ناقش محافظ كفر الشيخ، تطوير عدد من المشروعات الإنتاجية بالمحافظة وسبل تنميتها وبحث تطوير حديقة صنعاء والمنطقة المجاورة على مساحة 8300 متر مربع لتقديم خدمات مجتمعية ترفيهية سكنية إدارية فندقية وتجارية بها جميع الإمكانيات.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الحديقة تُعد مقصدًا للعديد من الزوار، ومتنفس ترفيهى متميز لأبناء المحافظة، لافتًا إلى أنه سيتم تطوير حديقة صنعاء لتتناسب مع حاجة المواطنين لاحتوائها على أماكن ترفيهية متميزة، وحديقة الحيوان، بالإضافة إلى نافورة وشلالات مياه، وحمام سباحة، وفندق ومطعم متميز، فضلًا عن المسطحات الخضراء بالحديقة.

وقال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، انه سيتم طرح استثمار مصنع الاعلاف بشرق مدينة كفرالشيخ، علي مساحة 1.2فدان طبقا للقانون وللصالح العام ولتعظيم موارد المحافظة.

كما التقى المحافظ ، مع الدكتور علي جمعة، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكفرالشيخ، لبحث إقامة مشروعات تنموية لخدمة أبناء المحافظة، بالتعاون مع وزارة التموين وذلك بتوفير 57 سيارة متنقلة لدعم المشروعات، وذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد.

قال محافظ كفرالشيخ، ان السيارات المتنقلة المخصصة هي 57سيارة وانطبقت الشروط على 23 متقدم من خلال وزارة التموين، وسيتم يتم مخاطبة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لضمان الحفاظ علي العدد المتبقي من السيارات لحين تسليم الـ 23 سيارة لمستحقيهم، وسيتم الاعلان مرةً اخرى عن الـ 34 سيارة طبقاً للشروط والمواصفات التي حددتها وزارة التموين.