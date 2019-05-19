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الأحد، 19 مايو 2019 01:27 م
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محافظ القليوبية يتفقد الممشى النهرى بكورنيش بنها ويشدد بدفع الأعمال لتسليم المشروع

الأحد، 19 مايو 2019 01:23 م
محافظ القليوبية يتفقد الممشى النهرى بكورنيش بنها ويشدد بدفع الأعمال لتسليم المشروع محافظ القليوبية يتفقد الممشى النهرى بكورنيش بنها
القليوبية إبراهيم سالم
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تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، يرافقه الدكتور عواد أحمد السكرتير العام ، سير الأعمال بالممشى النهرى الجارى إنشائه بمدينة بنها، والذى يقوم بتنفيذه جهاز القاهرة الفاطمية، بحضور حمدى سلامة رئيس مدينة بنها.
 
خلال تفقد المحافظ سير الأعمال أعطى المحافظ، تعليمات مشددة للشركة القائمة بالتنفيذ بضرورة دفع الأعمال وتسليم الممشى في أقرب وقت ممكن، كما أبدى الملاحظات، وأمر بملافتها فورا لصالح العمل ليظهر بالشكل اللائق والمناسب بمواطني المحافظة.
 
 
كما وجه المحافظ ، بضرورة أن يراعي في التصميمات النهائية للممشي الجانب الجمالي وإستخدام أنظمة الإنارة والتشجير والرصف الحديثة ليكون متنفسا حضاريا يليق بأبناء المحافظة.
 
 
محافظ القليوبية يتفقد الممشى النهرى بكورنيش بنها (1)
محافظ القليوبية يتفقد الممشى النهرى بكورنيش بنها (1)

محافظ القليوبية يتفقد الممشى النهرى بكورنيش بنها (2)
محافظ القليوبية يتفقد الممشى النهرى بكورنيش بنها (2)

محافظ القليوبية يتفقد الممشى النهرى بكورنيش بنها (3)
محافظ القليوبية يتفقد الممشى النهرى بكورنيش بنها (3)

محافظ القليوبية يتفقد الممشى النهرى بكورنيش بنها (4)
محافظ القليوبية يتفقد الممشى النهرى بكورنيش بنها (4)

محافظ القليوبية يتفقد الممشى النهرى بكورنيش بنها (5)
محافظ القليوبية يتفقد الممشى النهرى بكورنيش بنها (5)

محافظ القليوبية يتفقد الممشى النهرى بكورنيش بنها (6)
محافظ القليوبية يتفقد الممشى النهرى بكورنيش بنها (6)
 
 
 
 
 

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