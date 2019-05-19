لجنة الحراسة على "الصيادلة": وجودنا مؤقت لاستقرار النقابة وإجراء الانتخابات

كتبت آية دعبس

أكد المستشار محمد فكرى، الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، أن فترة الحراسة ستكون قصيرة، مشيرا إلى أنه بمشاركة أعضاء لجنة تسيير الأعمال يتحركون فى كل الاتجاهات لتحقيق أهداف الصيادلة وحل المشكلات التى تواجه المهنة ،داعياً إلى التكاتف لتحقيق آمال الصيادلة.

من جانبه، دعا الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة الحراسة، النقابات الفرعية للتعاون لحل مشاكل الصيادلة، مشيراً إلى أن النقابة تتواصل حالياً مع كافة الجهات لحل العديد من المشكلات مثل التكليف وقرار 499، مؤكداً أن الهدف المنشود هو الارتقاء بمهنة الصيدلة.

وأكدت الدكتورة فاتن عبد العزيز، عضو لجنة الحراسة، ان هذه الفترة هى فترة مؤقته هدفها الوصول للاستقرار وإجراء الانتخابات.

من جانبه، قال دكتور كريم بدر، عضو لجنة الحراسة، إن هدفنا واحد هو أن تكون النقابة أفضل النقابات المهنية، وذلك لن يكون إلا بأيدى أبنائها و أن الاستقرار والنجاح لن يكون إلا بتعاون جميع أطراف النقابة، مشدداً على أن النقابة يجب أن تكون سند و ظهر لكل الصيادلة وشدد أن هذا لن يتم إلا بالتوحد.

جاء ذلك على هامش إفطار نقابة الصيادلة أمس، بحضور أعضاء من مجلس النواب وهم الدكتور عبد العزيز حموده ،والدكتور محمود سعد، والدكتورة مرفت موسى.