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لجنة الانتخابات فى موريتانيا: عدد الناخبين الموريتانيين يبلغ 1544132 ناخبا

الأحد، 19 مايو 2019 09:40 م
لجنة الانتخابات فى موريتانيا: عدد الناخبين الموريتانيين يبلغ 1544132 ناخبا الانتخابات الموريتانية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت اللجنة الموريتانية الوطنية المستقلة للانتخابات أن مجموع الناخبين المسجلين على اللائحة الانتخابية الجديدة يبلغ 1544132 ناخبا.

وأكدت اللجنة، فى بيان نشرته مساء الأحد فى نواكشوط، أن عدد الناخبين الذين تم تسجيلهم خلال الاحصاء الأخير فى شهر أبريل الماضى ضمن بلغ ثلاثمائة وتسعة وعشرين ألف وخمسمائة وستين ناخبا.

وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات رئاسية يوم الثانى والعشرين يونيو المقبل سيتنافس فيها 6 مرشحين من أبرزهم وزير الدفاع السابق الفريق أول محمد ولد الغزوانى وسيدى محمد ولد بوبكر رئيس الوزراء الأسبق ومندوب موريتانيا الدائم السابق لدى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

والنائب البرلمانى بيرام ولد اعبيدى مرشح حزب الصوواب البعثى والقيادى المعارض محمد ولد مولود رئيس حزب إتحاد قوى التقدم اليسارى، ومرشح الأقلية الزنجية كان حاميدو بابا، والمرشح المستقل خبير المحاسبة محمد الأمين المرتجى.

 


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