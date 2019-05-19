video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 06:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لافروف: روسيا لن تقدم تنازلات تتنافى مع مصالحها الوطنية

الأحد، 19 مايو 2019 05:49 م
لافروف: روسيا لن تقدم تنازلات تتنافى مع مصالحها الوطنية وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، أن موسكو ليس لديها استعداد لتقديم تنازلات تتنافى مع المصالح الوطنية الجوهرية لروسيا الاتحادية.

 

وقال لافروف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن "الأسلوب المهذب الذي اعتادت روسيا على استخدامه في تواصلها مع شركائها الدوليين، لا يعني استعدادها لتنازلات لا تناسب مصالحها الوطنية".

 

وحول العلاقات الروسية الأمريكية، أوضح لافروف أنه من الممكن مناقشة أي موضوع كان، ويجب التواصل وسماع الآخر. مضيفا "نحن نسمع الآخرين، بينما الأمريكيون لا يسمعوننا دائما".

 

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التقى في مدينة (سوتشي) كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الروسي لافروف.

 

ووصف الجانبان المحادثات التي جرت بـ"البناءة"، مؤكدين أن الاتفاق بينهما على مواصلة الحوار حول جميع الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لاتفيا: رصد سفينة حربية قرب الحدود مع روسيا

"روسيا اليوم" تنشر فيديو عن الممشى الزجاجى لمحور روض الفرج لدحض مزاعم كسره

روسيا عن عقوبات أمريكا: واشنطن تتعجل لإحباط اللهجة الإيجابية لمحادثات بومبيو

روسيا تبلغ تركيا بقلقها من استمرار الهجمات على قاعدة حميميم السورية

لتدمير "الطائرات بدون طيار".. روسيا تطور نظام دفاع جوى جديد

روسيا تطعن على قرارين لمحكمة لاهاى حول تعويض أوكرانيا بسبب القرم

روسيا

امريكا

لافروف

وزير الخارجية الروسى

بومبيو

سوتشى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

صاحب أطول شنب بالصعيد: شنبى شرفى وكرامتى ورجولتى وبصرف عليه زى عيالى وبسشوره وبحطله كريم.. اتمنيت أكبر ويكبر معايا ووصل 115سم بـ2010 ودلوقتى 50 سم.. نبيل لـ"اليوم السابع": مراتى فخوره بيا وبكلفه 300 جنيه شهريا

صاحب أطول شنب بالصعيد: شنبى شرفى وكرامتى ورجولتى وبصرف عليه زى عيالى وبسشوره وبحطله كريم.. اتمنيت أكبر ويكبر معايا ووصل 115سم بـ2010 ودلوقتى 50 سم.. نبيل لـ"اليوم السابع": مراتى فخوره بيا وبكلفه 300 جنيه شهريا

قبل نهاية Game Of Thrones.. "أغنية الجليد والنار" أشهر رواية جمعت عشاق الأدب والدراما حولها منذ 9 سنوات.. بدأ جورج مارتن كتابتها عام 1991.. ومطالب بإعادة تصوير الموسم الـ8 من المسلسل اعتمادا عليها.. صور

قبل نهاية Game Of Thrones.. "أغنية الجليد والنار" أشهر رواية جمعت عشاق الأدب والدراما حولها منذ 9 سنوات.. بدأ جورج مارتن كتابتها عام 1991.. ومطالب بإعادة تصوير الموسم الـ8 من المسلسل اعتمادا عليها.. صور

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة