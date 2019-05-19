video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 09:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قبطى ينظم مائدة افطار لـ 1400 صائم بمدينة سرس الليان فى المنوفية

الأحد، 19 مايو 2019 07:48 م
قبطى ينظم مائدة افطار لـ 1400 صائم بمدينة سرس الليان فى المنوفية
المنوفية _محمد فتحى
إضافة تعليق
نظم اليوم، مجدى منير أسعد شنودة مواطن قبطى، حفل إفطار لـ 1400 فرد مسلم فى سرادق أقامه أمام منزلة بمدينة سرس الليا بمحافظة المنوفية، بحضور المهندس عبد الحميد أبو العزم رئيس مدينة سرس الليان، والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية السابق، والمئات من المواطنين بمدينة سرس الليان والقرى المجاورة .
 
وقال مجدى منير شنودة منظم الإفطار: "انظم حفل الإفطار للأشقاء المسلمين كنوع من أنواع الود والمحبة لأننا جميعا شركاء فى الوطن الغالى مصر"، مشيرا إلى أن تنظيم حفل الافطار يرجع إلى عشرة سنوات سابقة وكان يقوم بذلك والدى وقبل وفاته ترك لى تلك الوصية بإفطار الأشقاء المسلمين سنويا لاستمرار الود والمحبة .
 
قبطى-ينظم-مائدة-افطار-لـ-1400-صائم-بمدينة-سرس-الليان-فى-المنوفية-(1)
 
قبطى-ينظم-مائدة-افطار-لـ-1400-صائم-بمدينة-سرس-الليان-فى-المنوفية-(2)
 
قبطى-ينظم-مائدة-افطار-لـ-1400-صائم-بمدينة-سرس-الليان-فى-المنوفية-(3)
 
قبطى-ينظم-مائدة-افطار-لـ-1400-صائم-بمدينة-سرس-الليان-فى-المنوفية-(4)
 
قبطى-ينظم-مائدة-افطار-لـ-1400-صائم-بمدينة-سرس-الليان-فى-المنوفية-(6)
 
قبطى-ينظم-مائدة-افطار-لـ-1400-صائم-بمدينة-سرس-الليان-فى-المنوفية-(8)
 
قبطى-ينظم-مائدة-افطار-لـ-1400-صائم-بمدينة-سرس-الليان-فى-المنوفية-(9)
 
قبطى-ينظم-مائدة-افطار-لـ-1400-صائم-بمدينة-سرس-الليان-فى-المنوفية-(11)
 
قبطى-ينظم-مائدة-افطار-لـ-1400-صائم-بمدينة-سرس-الليان-فى-المنوفية-(12)
 
قبطى-ينظم-مائدة-افطار-لـ-1400-صائم-بمدينة-سرس-الليان-فى-المنوفية-(14)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوقاف الشرقية: اجتماع طارئ لتنفيذ الملتقيات الفكرية وخطوط السير على أرض الواقع

فطارك النهارة بـ68 جنيها... صينية بطاطس بأقراص الكفتة

فطارك عربى... صالونة اللحم والخضار وقبولى السمك أكلات عمانية فى رمضان

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

أخبار مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

محافظ المنوفيه

قبطى

إفطار صائمين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ميسي هداف الدوري الإسباني للمرة السادسة.. والأكثر تتويجا فى التاريخ

ميسي هداف الدوري الإسباني للمرة السادسة.. والأكثر تتويجا فى التاريخ

من خلال تذكرتى.. يمكنك الآن حجز تذاكر أمم أفريقيا من البداية للنهاية

من خلال تذكرتى.. يمكنك الآن حجز تذاكر أمم أفريقيا من البداية للنهاية

شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على مصير طالب لم يستكمل الامتحان إلكترونيا بسبب عطل

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على مصير طالب لم يستكمل الامتحان إلكترونيا بسبب عطل

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة