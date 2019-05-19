قبطى ينظم مائدة افطار لـ 1400 صائم بمدينة سرس الليان فى المنوفية

المنوفية _محمد فتحى

نظم اليوم، مجدى منير أسعد شنودة مواطن قبطى، حفل إفطار لـ 1400 فرد مسلم فى سرادق أقامه أمام منزلة بمدينة سرس الليا بمحافظة المنوفية، بحضور المهندس عبد الحميد أبو العزم رئيس مدينة سرس الليان، والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية السابق، والمئات من المواطنين بمدينة سرس الليان والقرى المجاورة .

وقال مجدى منير شنودة منظم الإفطار: "انظم حفل الإفطار للأشقاء المسلمين كنوع من أنواع الود والمحبة لأننا جميعا شركاء فى الوطن الغالى مصر"، مشيرا إلى أن تنظيم حفل الافطار يرجع إلى عشرة سنوات سابقة وكان يقوم بذلك والدى وقبل وفاته ترك لى تلك الوصية بإفطار الأشقاء المسلمين سنويا لاستمرار الود والمحبة .