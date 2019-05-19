ضبط 775 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصل ضباط مباحث التموين بالجيزة إعداد الحملات على الأسواق والمحلات التجارية، لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حائزيها، وأسفرت حملة عن ضبط 775 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم القبض على المتهم بحيازتها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 107 قضايا غش تجارى، وإدارة منشأة بدون ترخيص، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.