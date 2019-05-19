ضبط 35 قطعة سلاح وتنفيذ 53 ألف حكم خلال 24 ساعة

كتب - محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن العام حملاته لملاحقة الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة والمواد المخدرة والمطلوبين أمنيا، ونجح خلال الساعات الأخيرة فى ضبط عشرات الأسلحة وتنفيذ عدد ضخم من الأحكام.

وأسفرت جهود الأمن العام وحملاته، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، عن ضبط 35 قطعة سلاح نارى، و99 قضية مخدرات، و232 دراجة نارية مخالفة، و32 ألفا و661 مخالفة مرورية، و1435مخالفة مرافق، و24 قضية مصنفات، وتنفيذ 53 ألأفا و733 حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية وأجهزتها، الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة على الحالة الأمنية.